Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Ufak Tefek Cinayetler 8. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekrana gelen 7. bölümüyle izleyicisinden tam not alan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özer, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler'in yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi, yayınlanan 7. bölümüyle nefes kesti. Sona eren bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyişe geçen izleyiciler, merakla yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor.

İnternet üzerinde "Ufak Tefek Cinayetler 8. bölüm fragmanı" ve "Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapan izleyiciler, heyecanla fragmanı bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Böylece izleyicilere 8. bölüm hakkında ipuçları verilecek.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 7. BÖLÜM

Şimdi Merve için tahtını geri alma zamanı… Kılıçlar çekiliyor. Sarmaşık kadınları isyanın bedelini ağır ödeyecek! Merve bu hafta aynı anda birçok cephede savaşıyor. Merve, Pelin’e boyun eğdirmek ve Arzu’yu geri kazanmak için kolları sıvıyor. Peki bu o kadar kolay mı?

Pelin bir defa gücün tadına varmışken geri adım atar mı?

Arzu aldatıldığını bunca zamandır bilip de ona söylemeyen Merve’yi affedebilir mi? Öte yandan Mehmet, Burcu’ya da Sarmaşık’tan ev almaya kalkınca ortalık iyice karışıyor!

Merve’nin halletmesi gereken esas meselesi ise, Oya! Oya’ysa önüne geçemediği bir aşka kendini kaptırmak üzere.

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 8. bölüm fragmanı