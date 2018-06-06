Ufak Tefek Cinayetler 32. bölümüyle sezon finali yaptı. Ufak Tefek Cinayetler'de kimin öldüğü, kimin katil olduğu çok merak ediliyordu. Dizinin izleycilerinin bir kısmı Oya'nın Merve'yi öldüreceği, bir kısmı ise Merve'nin Oya'yı öldüreceği tahminini yapıyordu. Ancak sezon finalinde 4 kadında birbirinin canına kast etmişken ölen isim Edip oldu. Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon ilk fragmanından anlaşıldığı kadarıyla yeni sezonda en büyük soru Edip'in katilinin kim olduğu olacak. İşte Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüme dair detaylar.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER SEZON FİNALİ ÖZETİ

Her şey açığa çıkıyor!

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

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