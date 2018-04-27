Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması Türkiye'de Türkçe ve Arapça, dünya genelinde ise online olarak İngilizce ve Arapça dillerinde 8 Nisan'da yapıldı. 13 Kasım 2017 - 4 Mart 2018 tarihleri arasında kayıt yaptıran adayların 8 Nisan'da katıldığı yazılı sınav sonuçları 25 Nisan'da açıklandı. Peki, Ufka Yolculuk sonuçları nasıl sorgulanır? Ufka Yolculuk kazananlar kimler? Ufka Yolculuk ödülleri neler? İşte ayrıntılar...

UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI

Ufka Yolculuk yazılı sınav sonuçları 25 Nisan'da adayların erişimine açıldı. Ufka Yolculuk sınav sonuçlarına Ufka Yolculuk'un resmi internet sitesinden erişilebilecek. Adayların sonuçlarını öğrenebilmeleri için T.C. Kimlik numaralarını veya isim soyismini ile doğum tarihini seçmeleri gerekiyor.

UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ

Birincilere:

2 Umre Seyahati + 2.500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 2.500 TL

İkincilere:

2 Umre Seyahati + 1.500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 1.500 TL

Üçüncülere

2 Umre Seyahati + 500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 500 TL

4.- 10. Olanlara:

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UFKA YOLCULUK KAZANANLARI

Ufka Yolculuk'un resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, kazananlar şu şekilde;

1. Yarışma

Ufka Yolculuk-1 Büyük İslam İlmihali

A Kategorisi:

1. Fatih COŞKUN

2. Naime KAÇAR

3. Şuheda YILMAZ

4. Ökkeş AYTEKİN

5. Hamdu Sena BÜYÜK

6. Zeynep ÇITAK

7. Emine KARAHAN

8. Fatıma Zehra ÖĞÜTCÜ

9. Recep Dinç

10. Betül Büşra Karakaş

B Kategorisi:

1. ​Sümeyra ÇELİK

2. Fatma YILMAZ

3. Elif VURAL

4. Fatma Türkan TOPRAK

5. Enver ÇALIŞ

6. Feyza AKMAN

7. Şura URHAN

8. Hümeyra GÜLMEZ

9. Hatice Kübra SEÇKİN

10. Hafize BİLGİN

2. Yarışma

Ufka Yolculuk-2 Kur'an-ı Kerim Meali

A Kategorisi:

1. Hüseyin Baran Uçar

2. Batuhan Turhan

3. Rumeysa Nur Güçlüöver

4. Beyza Bektik

5. Rümeysa Yeşiltaş

6. Bedriyenur Kalaycı

7. Emine Aslanoğlu

8. Mehmet Emin Güneş

9. Halil Burak Pala

10. Merve Acar

B Kategorisi:

1. Yusuf Dal

2. Hatice Kübra Tacoğlu

3. Ahmet Şehit Tuna

4. Fatma Zehra Şahin

5. Fatıma Zehra Uslu

6. Raziye Gül Güzeş

7. Esma Sofular

8. Muhammed Mustafa Demirok

9. Zehra Aydemir

10. Elif Yakut

C Kategorisi:

1. Hafize Bilgin

2. Mehmet Duman

3. Sümeyye Uysal

4. Mustafa Kork

5. Latif Ozan

6. Zehra Sarıgül

7. Halil İbrahim Yılmaz

8. Yakup Polat

9. Müzeyyen Gökyıldız

10. Nizamettin Çetin

D Kategorisi:

1. Muhammed Kuyucu

2. Yusuf Yıldırım

3. Kemal Türkmen

4. Mahmut Tamak

5. Azim Var

6. Muhammed Zahid Tonkal

7. Ramazan Gürel

8. İsmail Akbulut

9. Enver Akgün

10. İbrahim Turan

E Kategorisi:

1. Ayşegül Özdemir

2. Orhan Tutar

3. Yarışma

Ufka Yolculuk-3 Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi

A Kategorisi:

1. Meryem Sezgin

2. Gamze Şabap

3. Ahmet Said Genç

4. Osman Sezgin

5. Mehmet Ali Akdemir

6. Hümeyra Akan

7. Halime Ceyda Serin

8. Hamza Sait Yılmaz

9. Furkan Melekoğlu

10. Zeynep Kesici



B Kategorisi

1. Ömer Altun

2. Osman Nuri Koyun

3. Erencan Yazan

4. Mihrican Erden

5. Büşra Uyanık

6. Rümeysa Özkan

7. Hadice Demir

8. Beyzanur Güçlü

9. Hatice Kübra Tacoğlu

10. Zeynep Esma Özalan

C Kategorisi

1. Yusuf Dal

2. Fethiye Koyuncu

3. Emine Unkun

4. Muhammed Yurttaer

5. Recep Tayyip Teke

6. Ayşenur Var

7. Aynur Korkmaz

8. Ahmet Fevzi Kibar

9. Amine Kübra Çalışkan

10. Selma Ortaöner

D Kategorisi

1. Şura Kavuştu

2. Yıldırım Bayır

3. Haşim Veysel Sırakaya

4. Mehmet Bilen

5. Halime Teköz

6. Emel Akgün

7. Gülseren Akyön

8. Nurcan Zengin

9. Ayşegül Uysal

10. Binnaz Arslan



4. Yarışma

Ufka Yolculuk-4 Riyazü's Salihin'den 1001 Hadis Seçkisi

A Kategorisi

1. Mustafa Kağan Göksu

2. Nurçin Özgül

3. Asuman Orhan

4. Gökhan Akgül

5. Berra Sena Mütlü

6. Meryem Atilla

7. Zehra Yücel

8. Alperen Yazar

9. Melike Eminoğlu

10. Enes Yazıcı

B Kategorisi

1. Zeynep Sude Şeker

2. Şema Zaim

3. Yıldırım Ak

4. Bilal Çakıcı

5. Merve Yıldırım

6. Muhammet Şiren

7. Fatmanur Erdem

8. Şevket Alperen Koçak

9. Ayşe Züleyha İnal

10. Nazife Örnek

C Kategorisi

1. Mahmut Çelik

2. Nesim Akaca

3. Ebru Yıldırım

4. Ökkeş Aytekin

5. Zeynepnur Bülbül

6. Melike Çelen

7. Şüheda Güçlüer

8. İsmail Turan

9. Fatma Sena Urhan

10. Zehra Aydemir

D Kategorisi

1. Zeynep Sümeye Çalışkan

2. Melik Akdoğmuş

3. Gökhan Kefal

4. Sümeyye Gül Çiçek

5. Ayşe Esra Karacan

6. Halime Teköz

7. Eyüp Demir

8. Sevda Ertuğral

9. Servet Çelik

10. Haşım Veysel Sırakaya



5. Yarışma

Ufka Yolculuk-5 Kur’an- ı Kerim Meali

A Kategorisi

1. Mustafa Kağan Göksu

2. Ö. Faruk Türkmen

3. Mirza İnceköse

4. Kenan Şahin

5. Gülsüm Çelik

6. Taha Yasin Eren

7. Zehranaz Can

8. Nurçin Özgül

9. Sena Cihan

10. Zeynep Öğütcü

B Kategorisi

1. M. İrem Ceylan

2. Gülmelek Gündüz

3. A. Said Çetin

4. Sena Cesur

5. Raci Evregen

6. Elif Güzel

7. H. Erdem Demiral

8. Osman Sezgin

9. Rukiye Çelik

10. Nuran Akyüz

C Kategorisi

1. Mesut Güneş

2. Muhammet Emin Aytunç

3. Abdulkerim Arslan

4. Kerim Koca

5. Şüheda Demirbaş

6. Hamza Özen

7. Rümeysa Özkan

8. Mhdrasool Alhossaını

9. Neslihan Demirci

10. Hüseyin Arslan

D Kategorisi

1. Meryem Altıntaş

2. Mustafa Özenli

3. Kevser Çolak

4. Hatice Uysal

5. Orhan Akat

6. Hatice Can

7. Fatıma Zehra Aydemir

8. Mohammed Salhab

9. Barış Öztürk

10. Zeynep Hocaoğlu

E Kategorisi

1. Hayriye Altınkeser

2. Bilal Aktaş

3. Bünyamin Arslan

4. Cihan Enişte

5. Özkan Polat

6. Mustafa Öztürk

7. Serkan Altun

8. H. Nurhan Özmen

9. Hanife Ergin

10. Hüseyin Balcı

F Kategorisi

1. Ensar Yaşar

2. Mustafa Tarım

3. Kadir Emrah Divanlıoğlu

4. Yusuf Yıldırım

5. H. Veysel Sırakaya

6. A. Yasin Dinçer

7. Bülent Acıkök

8. Gökhan Kefal

9. F. Zehra Şahin

10. Fatma Taşatan



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