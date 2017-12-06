Dünya dışı varlıklar, asırlardır insanoğlunun ilgisini çekse de varlıkları tam anlamıyla kanıtlanamadı. Ancak dünya genelinde en az 150 ile 200 milyon insanın dünya dışı varlıklarla bireysel temas yaşadığı hatta yaşamaya devam ettiği iddiası var.

Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın yazısına göre Türkiye’de de dünya dışı varlıklarla temas kurduğunu iddia edenler bulunuyor. Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, bu iddiada bulunan 800’den fazla kişiye ulaştı.

‘BİREYLERLE YOĞUN TEMAS SÜRECİ YAŞANIYOR’

Geçen yıl yayımlanan “Galaktik Diplomasi” adlı kitabında dünya dışı varlıklarla buluşmanın yaklaştığını belirten, işbirliği için de diplomatik görüşmelerin başlayacağını ileri süren merkezin başkan yardımcısı Erhan Kolbaşı, Destek Yayınları’ndan çıkan son kitabı “Kozmik Dokunuş”ta ise Türkiye’deki alıkonma olaylarını bir araya getirdi. Kolbaşı’nın kitabında yer alan bilgilere göre; dünyadışı uygarlıkların temsilcileri kendi değer yargıları ve görev dosyaları kapsamında. Türkiye de dahil olmak üzere, gezegenin her köşesinden bireylerle yoğun bir temas süreci yürütüyor. Bu temaslar, en travmatik olanından, en olağanüstü ruhsal hazza, derin hissedişe kadar değişen çok geniş bir skala içindeki deneyimleri kapsıyor.

(Erhan Kolbaşı)

Bu farklılıklar ise yaşanan olayların “kaçırılma”, “alıkonma”, “yakın temas” gibi değişik etiketlerle isimlendirilmesine yol açıyor. Kolbaşı kitabın önsözünde, ellerindeki 800’den fazla vakayı, tek tek ve titizlikle incelediklerini ve zorlu bir filtreden geçirdiklerini belirtiyor. Kolbaşı’na göre bazı temasçılar, çocukluk yaşlarında (özellikle 4-5 yaşlarından itibaren) odalarında “küçük adamların” varlığını algıladıklarını, kendilerini de diğer insanlardan anlayamadıkları bir şekilde farklı hissettiklerini ifade ediyorlar. Kolbaşı, bu durumu, “Çocukların zaman zaman söz ettikleri ‘görünmeyen arkadaşlar’ meselesiyle bu konu arasında bağlantı kurmak pek de olanaksız değil’ diye yorumluyor. Kitapta dünya dışı varlıklarla temas kurduğunu söyleyenlerin anlatımlarına da yer verildi.

DÖRT KOZMİK TANIK

YASEMİN K.: Beni uyandırdılar, manyetik bir alan içinde, benimle mekanik bir sesle, ağızlarını oynatmadan konuştular. Hücrelerimin birbirinden ayrıldığını hissettim. Her şey saliseden de çok küçük bir zamanda gerçekleşti ve bitti.

GÜLER O.: Dünyada çok büyük sel baskınları olacağını, çok insan öleceğini görüntü şeklinde gösterdiler bana. Dalgalar o kadar yükseldi ki, silip süpürüyordu şehirleri. Zaman olarak bilmiyorum, sadece görüntü gösterildi. Şu safhada bana, her temasta aydınlanma dersleri veriliyor. Doğayı, hayvanları sevme, insanları sevme. Sevginin her şeyin anahtarı olduğu.

YÜKSEL Ç.: Bundan yaklaşık 3.5-4 yıl önce, gece uyurken bir UFO tarafından alındım. Yoğun bir enerji ile en son ayakları- mın yatağımın üzerine bırakıldığını hissettim. Metalik sesleri hatırlıyorum. Ayrıca olayı yaşadıktan sonra kafamın arka kısmında fındık tanesi büyüklüğünde bir şişlik oluştu ve bir seneye yakın şişlik orada kaldı.

HÜSEYİN G. : (...) Odamın içinde parlak bir ışık huzmesi doldu. Sanki kendimi kuş gibi hafif hissettim ve yukarıya doğru çekildim. Tam hatırlamıyorum gerisini ama uyandığımda ve sabah duş aldığımda sağ kolumun kas bölgesinde 4 santimetre uzunluğunda bir yara izi vardı. Sanki lazerle yara iyileştirilmiş gibi görünüyordu.