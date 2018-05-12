1- Şarkıların söz ve müziği size ait. Zor olmadı mı?

Yaşadığım şeylerden, gözlemlediklerimden etkilenerek bir şeylerden müzik yoluyla bahsetmeyi seviyorum. Bu aslında bunları yaşıyorum, hadi beste yapayım diye oturup karar verdiğim bir şey değil. Bazı şeyler kendiliğinden gelişiyor.

2- Türkiye’de festivallerde ve etkinliklerde sürekli aynı isimleri görüyoruz. İnsanlar bu durumdan sıkılmış gibi. Siz nasıl yorumlarsınız?

Çok fazla haberdar değilim. Şimdiye kadar çok fazla konsere gitmiş birisi değilim, festival konserlerinde hiç bulunmadım desem ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bulunmadım. Evden çıkıp konsere gitmem sayılıdır. Çünkü ne zaman konsere gitsem 3 şarkı sonra büyük bir enerji bedenimi ve beynimi esir alıyor ve “Benim yerim bu taraf değil, sahnede olmalıyım” diye bir düşünceyle taşarken buluyorum kendimi.

3- Türk müzik piyasasında nasıl ayakta durmayı düşünüyorsunuz?

Ürettikçe varsınız. Benim olayım bu. Şimdiye kadar tabii ki çok fazla zor süreçlerden geçtik, hatta ben müzik yaşantımı bitirmek üzereydim çünkü hayat düzeninizi oturtmanız gerekiyor bir yerden sonra. Tam o sırada Sofar Sounds’ta çalmış olmak her şeyi değiştirdi. Müzik, hayatımın ortasına yerleşti.

4- 70’ler, 80’ler, 90’lar... Hangi dönemde sanatçı olmak isterdiniz?O dönemdeki Ufuk Beydemir nasıl olurdu?

70’ler sanırım. Türkiye’de Cem Karaca çok yakın bir örnek olurdu kafamdaki için. Avrupa veya Amerika’da olsaydım progresif bir şeyler yapıp kafalar yakardım sanırım.

5- Dijital medyanın sizin için önemi nedir?

Kimse dijital platformun etkisi ve gücünü görmezden gelemez tabii. Benim gibi eski kafalı biri için her şeyin analog olması hâlâ daha kıymetli. 2018’de albüm çıkarmış birisi olarak teknolojiden tabii ki faydalanıyoruz ama nereden geldiğimizi unutmama taraftarıyım.