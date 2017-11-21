Ufuk Sarıca: İki maçı da kazanmak en büyük arzumuz ve hedefimiz"

Grup maçları öncesinde Bursa'da TOFAŞ Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla "Medya Günü"nde bir araya gelen Sarıca, Letonya ve Ukrayna ile oynayacakları maçın zor geçeceğini belirtti.

Devam eden yoğun tempoda sezon içinde önemli maçlar oynadıklarını aktaran Sarıca, çok fazla vakitlerinin olmadığını ifade etti.

Maçlar öncesinde 3 günlük bir antrenman süreci geçireceklerine vurgu yapan Ufuk Sarıca, şöyle devam etti:

"İki maçı da kazanmak en büyük arzumuz ve hedefimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı başlattık. Bu 2 maçı kazanmak en büyük hedefimiz. Bursa'da da çok coşkulu, dolu bir salonda oynayacağımıza eminim. Uzun zamandır Bursa'da milli maç oynamıyoruz. Burada ilgi çok olacaktır. Şu an kadromuzda bulundurduğumuz oyuncularda yaş ortalamamız çok daha düşmüş durumda, çok daha genç arkadaşlarımız var. Enerjisi yüksek arkadaşlar var. Yaş ortalamamız 25. Hep bir takım dezavantajlardan bahsediyoruz ama bu sahadaki oyunumuza pozitif yansıyacaktır. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyoruz."

''YENİ SİSTEMİ ÇOK DOĞRU BULMUYORUM''

Sarıca, bir gazetecinin, "FIBA ile THY Avrupa Ligi'nin maç programlarının çakışması nedeniyle yaşanan sorunları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Açıkçası ben yeni sistemi çok doğru bulmuyorum." cevabını verdi.

Herkesin burada farklı hikayeleri olduğuna dikkati çeken Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür tartışmalar, hep basketbola sıkıntı getiren hadiseler. Bence bunun, iki tarafın anlaşmasıyla çözümlenmesi gerekiyor. Yoksa basketbol daha fazla zarar görecektir. Bu yapılan sistem, herkes için sıkıntı yaratıyor. Oyuncular karar vermek durumunda bırakılıyor. Bence bu en büyük sıkıntı. Konuşup daha iyi programlanması gereken bir nokta."

''ŞU ANDAKİ HAVA VE ATMOSFER ÇOK OLUMLU''

Milli basketbolcu Semih Erden de yeni toplanan kadroyla henüz ikinci antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bu doğrultuda bilmedikleri bir takımla karşılaşacaklarını anlatan Semih, "Şu andaki hava ve atmosfer çok olumlu. Herkes sahada farkını, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu da bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. İnşallah, evimizdeki maçı kazanıp, bir sonraki maçtan da galip ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FIBA ile THY Avrupa Ligi'nin maç programlarının çakışmasına ilişkin de soruları cevaplayan Semih, bu sistemin, oyuncuların milli takıma hazır gelmeleri açısından avantajlı olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuyu oyuncuların ağır eleştiri alabileceği bir şey olarak görmüyorum, tamamen bu organizasyon hatası. Bu da onları bağlayacak bir şey, oyuncuları değil. Tabii ki herkes milli takım için kanının son damlasına kadar mücadele eder, o formayı giymek için her şeyi yapar. Nitekim de gelen gelmeyen arkadaşlarımızın hepsi milli takım seviyesinde oyuncular. Yazın da bizimle beraberlerdi, şimdi de olmak isterlerdi ama organizasyonun vermiş olduğu bir durum. Bu durum kimi için kötü, kimi için iyi. Biz de bunu maçta göreceğiz."

''BURADA GÜZEL BİR ORTAM OLACAK''

Melih Mahmutoğlu da bu tür organizasyonlarda rakiplerinin nasıl olacağını ve ne ile karşılaşacaklarını bilemediklerini dile getirdi.

THY Avrupa Ligi'nden dolayı birçok oyuncunun milli takımlara katılamadığını hatırlatan Melih, "Tabii ki hangi oyuncularının geleceğini biliyoruz ama önemli olan bizim için kendi basketbolumuzu sahaya yansıtmak. Herkesin bildiği gibi biz, ev sahibiyken gerçekten çok coşkulu oynarız. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda gösterdik. Maçın sonuna kadar savaşıyoruz. Yine aynı şekilde aynı kimlikle sahada olacağız. Sonucunda da evimizde Letonya karşısında kazanmak istiyoruz. Bütün Bursa halkını davet ediyoruz. Burada güzel bir ortam olacak. İnşallah burada kazanırız, ondan sonra Ukrayna maçımız var. Burada 2'de 2 yapıp, inşallah en sağlıklı verimli bir milli takım süreci geçireceğiz." diye konuştu.

Basketbolcular için yoğun tempo ve değişen formatlardan dolayı sağlıklı bir ortamın olmadığına dikkati çeken milli basketbolcu, Mahmutoğlu, şu yorumunu yaptı:

"Oyuncular bu sene özellikle düşünülmüyor. Çok yoğun bir tempodan çıkıyoruz, biliyorsunuz THY Avrupa Ligi'nde arka arkaya maçlar oynadık. Fenerbahçe ile Moskova'dan Eskişehir'e uçtuk, Eskişehir ile maç oynadık sonra buraya geldik. Tabii ki de oyuncular olarak buraya geldiğimiz ve bu kutsal formayı giydiğimiz için çok mutluyuz ama burada oyuncular gerçekten çok zor durumda kalıyor. Son 1 ay içinde gördünüz özellikle zor durumda kaldık. Çeşitli eleştiriler oldu, bunlar olacaktır. Çok fazla konuşacak bir şey yoka ama oyuncular için kesinlikle doğru bir ortam, doğru bir sezon ilerlemiyor. İnşallah hiçbir oyuncu, ciddi sakatlık yaşamadan bu seneyi güzel bir şekilde atlatırız. Umarım artık oyuncular için en sağlıklı en verimli fikstür oluşur. Artık bunu kim yapıyorsa, çok fazla söylenecek şeyler var tabii ki ama söyleyemiyoruz."

Barış Ermiş de Letonya maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Bursa'daki basketbolseverleri maça davet etti.

A Milli Basketbol takımı

Ufuk Sarıca