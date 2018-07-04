Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Hassa ilçesindeki Arpalıuşağı Mahallesi´nde 4 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı bulmak için Amanos Dağı eteklerinde 142 görevli personel ve vatandaşların desteğiyle arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



Açıklamaya göre, Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi drone desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.



Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekat timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD birimi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi, 3 özel eğitimli iz takip köpek unsuru olmak üzere toplamda 142 görevli personel ve vatandaşların desteğiyle arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.





Bu arada Ufuk Tatar´ın dedesi Mustafa Tatar ve babaannesi Zeynep Tatar da torunlarından haber alamadıkları için fenalık geçirdi. Göz yaşı döküp ağıtlar yakan dede ve babaanneye sağlık ekipleri müdahale etti. Ufuk Tatar´ın ikiz kardeşi Uğur ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi.