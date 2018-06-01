Uganda'da parlamento genç milletvekillerinin protestolarına rağmen sosyal medya kullanıcılarının vergi vermesini içeren tartışmalı yasayı onayladı.

Parlamentodan geçen yasaya göre ülkede WhatsApp, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin günlük 200 Uganda Şilini (5 cent) vergi ödemeleri zorunlu kılındı.

Yasaya karşı çıkan genç milletvekilleri yeni uygulamanın çifte vergilendirme olduğunu öne sürerek, bundan en çok etkilenecek olanın günlük 1 dolar bile kazanamayan fakir halk olacağını ifade etti.

Yeni yasanın 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya başlanılacağı belirtirken, verginin cep telefonu abonelerinden nasıl tahsil edileceği ise henüz net değil.

Konuyu ilk olarak gündeme getiren Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, geçen yıl mart ayında yaptığı konuşmada sosyal medyanın dedikoduyu teşvik ettiğini öne sürerek bunun engellenmesi için sosyal medya kullanımına vergilendirme getirileceğinden bahsetmişti.

Öte yandan Museveni, eğitim ve bilgi edinme alanında yararlı olan normal internet bağlantısından ise vergi alınmaması gerektiğini savunmuştu.

Kararın insan hakları ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacağına dikkati çeken eleştirmenler, ülkede 2016 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında sosyal medya platformlarına erişimin kapatıldığını hatırlattı.

Sosyal medya kullanıcılarına getirilen yeni vergilendirme kararından ülkede 20 milyonun üzerindeki cep telefonu abonesinin etkilenmesi bekleniyor.

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