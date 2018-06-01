Uganda'da sosyal medyaya 'dedikodu' vergisi

- AFP Elde edilecek gelirin, ülkenin artan borcunu ödemesine yardımcı olması umuluyor.

Uganda Parlamentosu, sosyal medya kullananların vergi ödemesini öngören bir yasa geçirdi.

Yasaya göre, Facebook, WhatsApp, Viber ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını kullananlar 200 Şilin (5 cent) vergi ödemek zorunda kalacak.

Yasa, sosyal medyanın "dedikoduyu teşvik ettiğini" savunan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından gündeme getirilmişti.

Yeni yasa 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek, ancak nasıl uygulanacağı henüz bilinmiyor.

Yasayla mobil para transferi işlemlerine yüzde 1'lik vergi de dahil, birçok ek vergi yürürlüğe girecek.

Maliye Bakanı David Bahati parlamentoda yaptığı konuşmada, vergilerin Uganda'nın giderek büyüyen ulusal borcunu ödeyebilmesi için gerekli olduğunu söyledi.

Ülkede 17 milyon internet kullanıcısı var

Uzmanlar ise sosyal medya kullanımına getirilecek verginin nasıl toplanacağı konusundaki şüphelerini dile getiriyor.

Reuters Haber Ajansı'na göre ülkedeki 23,6 milyon cep telefonu kullanıcısından sadece 17 milyonu internet kullanıyor.

Bu nedenle, yetkili makamların sosyal medya sitelerine giren Ugandalıları nasıl tespit edeceği net değil.

- AFP Cumhurbaşkanı Museveni eğitim açısından yararlı bulduğunu söylediği internete vergi konulmasını istemiyor.

Cumhurbaşkanı Museveni yasayı geçen Mart'a gündeme geçirmiş ve Maliye Bakanı'na yazdığı mektupta, sosyal medyadan alınacak vergiyle elde edilecek gelirin ülkenin "dedikodunun yol açtığı sonuçlarla başa çıkmasında yardımcı olacağını" söylemişti.

Ancak Museveni "eğitim, araştırma ve bilgi edinmede" yararlı olan internet bağlantısından vergi alınmamasında ısrar etmişti.

Uganda'da sosyal medyanın hem hükümet hem de muhalefet için önemli bir araç haline geldiği belirtiliyor.

İki yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında tüm sosyal medya platformlarına erişim engellenmiş ve Musevini bunun "yalanların yayılmasını durdurmak için" yapıldığını savunmuştu.

Tanzanya'da da hükümet, 29 Mayıs'ta internet günlüğü (blog) yazarlarının bir lisans ücreti ödemesi ve mali destekçilerini ifşa etmelerini öngören tasarıya karşı mahkemeye yapılan itirazı kazanmıştı.

Kenya'da da 30 Mayıs'ta siber suçlarla mücadele yasası çıkartıldı.

Kenyalı gazeteciler ve internet günlüğü yazarlarının, bağımsız medyayı susturma girişimi olarak tanımladıkları "yanlış bilgileri yaymanın yasaklanmasını isteyen yasaya" yaptıkları itiraz mahkeme tarafından kabul edildi.

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