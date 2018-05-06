İtalya'da, 16 yaşında başladığı uyuşturucu yüzünden defalarca hapis yatan 62 yaşındaki Linda Russo, ilaçsız rehabilitasyon programı sayesinde bağımlılıktan kurtulduktan sonra kendisini uyuşturucuyla mücadeleye adadı.

İlaçsız Uyuşturucu Rehabilitasyon Programı (Narconon Programı) vaka süpervizörü (eğitmenlerden sorumlu denetmen) olarak görev yapan ve İtalya'da yaşayan Russo, programın uygulandığı ülkelerde eğitimlere katılıyor, denetimler yapıyor.

AA'nın haberine göre; merkezi Ankara'da bulunan Kurtuluş Vakfı tarafından Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen bir seminere katılan Russo, 16 yaşında başladığı uyuşturucuyu 13 yıl boyunca kullandığını, bu süreçte birçok kez cezaevine girdiğini söyledi.

Russo, bağımlılık döneminde ailesi ve çevresinden uzaklaştığını vurgulayarak, çok yalnız olduğunu ve tek arkadaşının kendisine uyuşturucuymuş gibi göründüğünü ifade etti.

BAĞIMLILIK ZEHRİNE YERLİ ANTİKOR!

"HAYATIMLA İLGİLİ PROBLEMİ ÇÖZMÜŞ OLDUM"

Bir arkadaşının yoğun ısrarları üzerine 32 yıl önce Narconon Programı ile tanıştığını ve eğitim almayı kabul ettiğini anlatan Russo, şöyle konuştu: "Ben 13 yıl uyuşturucu kullandım. Eroin kullanıyordum. Bir gün bir arkadaşımı gördüm o da benim gibi uyuşturucu kullanıyordu ama çok iyi görünüyordu. Bana Narconon Programı'nı anlattı ve beni ikna etmek için konuştu. Benim de bağımlılıktan kurtulmam için yardım etti. O an 'Hayır olmaz, yapamam' dedim. O beni 5 ay boyunca ikna etmek için uğraştı. 5 ay sonunda karar verdim. Uyuşturucu yüzünden çok ceza aldım cezaevine girdim. Artık karar vermeliydim; ya kurtulacağım ya da cezaevine tekrar gireceğim. 'Tek yol kurtulmak' dedim. O zaman karar verip Narconon merkezine gittim. Başında çok zorlandım ama daha sonra kolay oldu. 4 ay içinde bağımlılıktan kurtuldum ve anladım ki o yol benim yolum. Hayatımla ilgili problemi çözmüş oldum."

Russo, bağımlılıktan kurtulduktan sonra uyuşturucuya savaş açtığını ve en etkili yöntemin eskiden kendisi gibi bağımlılara yardımcı olmaktan geçtiğine karar verdiğini vurgulayarak, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Narconon Programı eğitmeni olduğunu anlattı.

BAĞIMLILIĞIN PROFİLİ DEĞİŞİYOR!

"AİLEMİ KURDUM, EVLENDİM, 2 KIZIM VAR"

Bu sayede birçok uyuşturucu bağımlısına yardımcı olduğunu aktaran Russo, aynı zamanda ailesine ve çevresine tekrar kavuştuğunu evlenerek ikinci bir hayata başladığını belirtti.

Narconon Programı'nı "kurtuluş" olarak tanımlayan Russo, şunları dile getirdi: "Uyuşturucu yüzünden ailemi ve çevremi kaybetmiştim, onları tekrar buldum. Nasıl insanlar bana yardım ettilerse ben de başkalarına yardım etmeye karar verdim. Programdan sonra eğitim aldım ve bundan sonra bağımlılara eğitmenlik yaptım. Şimdi 32 yıldır bu işle uğraşıyorum, hayatımı bu işe verdim. Bu iş benim kalbimde kalıyor. Bu arada ben ailemi kurdum, evlendim kocam var, 2 kızım var. Onlar işimi beğeniyorlar ve bana destek oluyorlar."

BU BEBEK MADDE BAĞIMLISI!