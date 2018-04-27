Hürriyet'te yer alan habere göre; Gonca Akkuş, tedbir nafakasını ödemeyen eşi Uğur Akkuş'un Şişli’deki evine bugün icra memurları ve polislerle gitti. İddiaya göre, sinirlerine hakim olamayan Uğur Akkuş, asansörde eşine saldırdı. Araya giren polisler tarafları güçlükle sakinleştirdi. Uğur Akkuş, nafaka borcunu ödeyerek haciz işlemini durdurdu. Uğur Akkuş adını Ebru Şallı ile yaşadığı ilişkiyle duyurmuştu.

GONCA AKKUŞ'TAN AÇIKLAMA



Saldırı sonrası sessizliğini bozan Gonca Akkuş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İyi olduğunu belirten Akkuş, "İyiyim arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Zerre korkum yok. Memur arkadaşlara minnettarım..." dedi.