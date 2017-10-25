Uğur Akkuş ile Ebru Şallı evleniyor

Ebru Şallı ile sevgilisi Uğur Akkuş geçen Temmuz'da, Bodrum'da görüntülenmişti. Uğur Akkuş'un evli ve 2 çocuklu olduğu ortaya çıkmıştı. Eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma sürecinde olduklarını söyleyen Uğur Akkuş, Ebru Şallı'dan vazgeçmedi. Eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikâhı kıydığı iddia edilmişti.



Uğur Akkuş'un abisi 'Duymayan Kalmasın' programına yaptığı açıklamada, "Uğur, Ebru Şallı ile evlenmek için boşanmayı bekliyor. Düğün planları yapıldı" dedi.

Şallı ve Akkuş'un Boğaz'daki lüks bir otelde dünya evine gireceği konuşuluyor.

UĞUR AKKUŞ'UN EŞİNİ DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER

Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş'un, boşanma sürecinde olduğu eşi Gonca Akkuş'u darp ettiği görüntüler Duymayan Kalmasın programında yayınlandı.

ebru şallı

Uğur Akkuş

Gonca Akkuş

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Gonca Akkuş, Show TV'de yayınlanan Seda Ve Uğur'la programına telefon ile katılarak, "Eşim beni dövüyordu. Nafaka vermemek için akıl sağlığımın yerinde olmadığını iddia etti. Buna karşılık eşim bana hala aşk şarkıları yolluyor" diye konuşmuştu.Akkuş daha sonra bir açıklama daha yaparak şunları söylemişti: Ebru Şallı, Uğur'dan sabıka kaydı istesin, silahla adam yaralamaktan Uğur hakkında suç kaydı var. Uğur'un yengesinin dediği gibi Ebru Şallı ve Uğur dini nikah yapmışlar. Uğur ile velayet davamız devam ediyor. Önümüzdeki hafta çocuklarımı alacağım. Uğur'dan 20 milyon tazminat ve çocuklarım için 10 bin TL nafaka alacağım.