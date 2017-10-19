Uğur Akkuş'tan Gonca Akkuş hakkında şok iddia

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Uğur Akkuş, kilo takıntısı nedeniyle sürekli yeşil çay ile beslenen eşinin, sabahlara kadar oturup çocuklarını uyutmadığını, geçirdiği nöbetler sırasında kendisine ve çocuklarına saldırdığını, oğluna kız kıyafetleri giydirip makyaj yaptığını ve fotoğraflarını internette yayınladığını ileri sürerek, çocuklarının hayatından endişe ettiğini belirtti.