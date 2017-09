Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş: Zinayı onlar yapıyor acısını biz çekiyoruz!

5 | 13

Bu iddialar üzerine konuşan Gonca Akkuş şu iddialarda bulundu:



"Mahkemeden nasılsa böyle bir karar çıkmış ama Allah'a şükür herhangi bir rahatsızlığım yok. Boşanırken bana para vermemek için her yolu deniyor. Çocuklarımın geçici velayetini almış. Ancak bu ona, evlatlarımın yerlerini bana bildirmeden kaçırma hakkı vermez. Şu an çocuklarıma ulaşamıyorum. Çok canımı yaktılar. Çocuklar çok ufak ve benden hiç ayrılmamışlardı. Zinayı onlar yapıyor, acısını biz çekiyoruz. Hiçbir şey almadan boşanmamı istiyorlar. Avukatım aracılığıyla mahkemeye gerekli başvuruları yaptım. Mahkemeyi de sürekli uzatıyorlar. Hakim karşısına çıksak her şey yoluna girecek, onu bekliyorum."