Hürriyet'te yer alan habere göre, Ebru Şallı ile yaşadığı aşkla adını duyuran İşadamı Uğur Akkuş, eşi Gonca Sağlam’dan anlaşmalı olarak boşandı. 2014 yılında açılan boşanma davası süresince ayrı yaşayan taraflar, yaklaşık 3,5 yıllık süren dava sonunda iki tarafın avukatlarınca yapılan protokol ile anlaşmalı olarak boşandı.

Her iki tarafında mağdur olmaması için yapılan anlaşma protokolü sonrasında mahkeme iki çocuğun velayetini anne Gonca Sağlam’a verirken, Akkuş çocuklar içinde 6 bin TL nafaka ödeyecek.