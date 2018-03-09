Cadde'nin haberine göre, arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yiyip sohbet eden Uğur Arslan, yemek sonrası kısa bir alışveriş turu yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin konuşan ünlü sunucu, "Öncelikle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hayat müşterek. Her zaman kadının da erkeğinde her ortamda eşit olduğunu ve eşit haklara sahip olduğunu düşüyorum" dedi.

Hülya Avşar’ın erkekler ve kadınlar ile ilgili çok konuşulan sözlerinin hatırlatılması üzerine Uğur Arslan, “Bu konuda bir erkek olarak asla ama asla Hülya Hanım'a katılmıyorum" açıklamasında bulundu.