Cadde’nin haberine göre, dizi çekimlerinden fırsat bulup alışveriş merkezine gelen Uğur Aslan, yorgunluğunu kahve içerek attıktan sonra alışverişini yaptı.



Uğur Aslan, “Dizilerde canlandırdığım karakterler hep aksiyon içinde. Acaba bir gün bana sakin bir karakteri canlandırmak nasip olur mu?” diyerek espri yaptı.

uğur aslan