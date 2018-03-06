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Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, 2011 yılında boşandığı Gamze Özçelik’le geçtiğimiz yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi.