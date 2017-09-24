Uğurcan Çakır, Alanyaspor maçı sonrası sabaha kadar uyuyamadı

Medipol Başakşehir maçı öncesinde Onur Kıvrak, antrenmanda aldığı darbe sonrasında sakatlanmış ve bir süredir yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Aytemiz Alanyaspor'la oynanan lig karşılaşmasında Esteban'ın sağlık problemleri nedeniyle oynamak istememesi üzerine forma giyen 21 yaşındaki Uğurcan Çakır, Fernandes’ten kötü bir gol yemişti.



Gazete Habertürk'te yer alan habere ögre ilk kez oynayan ve Vagner Love’ın 2 penaltı golüne de engel olamayan deneyimsiz kalecinin üzüntüden sabaha kadar uyku uyumadığı ortaya çıktı.

YANAL TOPUN AĞZINDA

Trabzonspor’da 3-0’dan 4-3 kaybedilen Alanya maçı Ersun Yanal’ın kredisini tüketti. “Gönderelim” diyen yöneticiler, buna karşı çıkan Muharrem Usta’ya büyük baskı kurdu...



50. yılında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan, ancak 6 maçta 10 puan kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor’da teknik direktör ersun Yanal iyice gözden düştü. Puan kaybedilen 3 maçta da öne geçmelerine rağmen üstünlüklerini koruyamayan Bordo-Mavililer’in son Alanya karşısında 3-0’dan 4-3 maçı vermesi bardağı taşırdı.

Yanal’ın durumunu masaya yöneticiler, tecrübeli hocayla yolların ayrılmasından yana tavır koydu. Başkan Muharrem Usta ise istikrardan yana olduğunu belirtip “devam” edilmesi yönünde görüş belirtti. Ancak birçok yöneticinin, Usta’nın bu düşüncesine karşı çıktığı ve Yanal’ın gönderilmesi için başkanı ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi.



BEŞİKTAŞ MAÇI BEKLENİYOR

Trabzonspor’un, 1 ekim’de deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş maçını da kaybetmesi halinde Yanal’ın biletinin kesilebileceği ifade ediliyor.

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