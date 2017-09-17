UİB Koordinatör Başkanı Sabuncu: İhracata olumlu etki edecek bir uygulama

Organizasyona ev sahipliği yapan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, "Destekler, ülke olarak ortaya koyduğumuz ekonomik hedefleri yakalama noktasında da hayati öneme sahip. Bu uygulamanın ihracatımızın seyrine olumlu etki edeceğini düşünüyoruz" dedi.
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal, Serbest Bölgeler Genel Müdürü Uğur Öztürk, İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar ve beraberindeki 100’e yakın bürokrat, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) organizasyonuyla devlet teşvikleri ve destekleri hakkında bilgilendirmek ve yeni uygulamaları anlatmak üzere Bursa, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Bandırma’daki 180 ihracatçı firmayı ziyaret etti.
UİB ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerin ihracatçılar tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını ifade eden UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, "Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu uygulamanın ihracatımızın seyrine olumlu etki edeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan heyet, Bakanlık nezdinde yürütülen işlemlerin hızlandırılması ve yenilenen destek araçları ile teşvik uygulamaları hakkında bilgilendirme yapmak için ihracatçı firmalarla buluştu.
DESTEKLER, HAYATİ ÖNEME SAHİP
Ziyaretlerin firmalar açısından büyük önem taşıdığını dile getiren UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, "Ekonomi Bakanlığımızın birçok sektöre ve ihracata yönelik ciddi destekleri var. Firmaları ihracata yönlendiren ve onların global pazarlarda sürdürülebilir bir varlık göstermelerini sağlayan bu destekler, ülke olarak ortaya koyduğumuz ekonomik hedefleri yakalama noktasında da hayati öneme sahip. Dolayısıyla bakanlığımızın destekleriyle ilgili detaylı bilgiler almak firmalarımız açısından oldukça faydalı bir uygulama" dedi.
Ekonomi Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyetin 2 gün boyunca 4 ilde yapmış olduğu bilgilendirme ziyaretlerinin firmalar tarafından memnuniyetle karşılandığını hatırlatan Başkan Sabuncu, "Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu uygulamanın ihracatımızın seyrine olumlu etki edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
- Uludağ İhracatçı Birlikleri
- Orhan Sabuncu
- Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal
- Serbest Bölgeler Genel Müdürü Uğur Öztürk
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