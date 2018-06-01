Ujpest - Debrecen maç önü

Ujpest ve Debrecen, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Ujpest 46 puanla 3. sırada, Debrecen 44 puanla 4. sırada bulunuyor. Ujpest son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Debrecen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 249 kodlu maçı oynayanlar; Ujpest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Debrecen galibiyet oranı 0.00.

Ujpest son hafta oynanan Budapest Honved maçında 2-1 kazandı.

Debrecen ise Videoton Fehervar karşılaşmasında 2-5 yenildi.

Ujpest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ujpest, kendi sahasında 20 gol attı, 18 gol yedi.

Debrecen, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Debrecen 25 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.