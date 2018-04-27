Ujpest - Diosgyor maçı heyecanı

Macaristan NB I maçında Ujpest ile Diosgyor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. 38 puanlı Ujpest 3. sırada bulunuyor, Diosgyor 30 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Ujpest, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Diosgyor, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 355 kodlu maçı oynayanlar; Ujpest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Diosgyor galibiyet oranı 0.00.

Ujpest önceki hafta Budapest Honved mücadelesinde 2-1 kazandı.

Diosgyor ise Puskas FC maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ujpest, 19 gol attı ve 17 gol yedi.

Diosgyor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Diosgyor, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.