Ujpest - Puskas FC maçı heyecanı

Ujpest ve Puskas FC, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Ujpest 42 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Puskas FC 36 puanda ve 7. sırada. Ujpest, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Puskas FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 292 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ujpest kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Puskas FC sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ujpest son haftadaki Budapest Honved müsabasında 2-1 kazandı.

Puskas FC ise Diosgyor karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ujpest, 20 gol attı ve 17 gol yedi.

Puskas FC, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Puskas FC 23 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.