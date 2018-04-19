İş-Yaşam

UKAP'tan yeni atak!

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

Katmerciler ve ASELSAN tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) Asya pazarına açılıyor

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    Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (DSA) Fuarı'nda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda 29 firma ürünlerini ve kabiliyetlerini tanıtıyor. Türk savunma sanayisinin yakın zamanda ürettiği UKAP, fuarda öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Fuarda, UKAP'ın yurtdışında satışına yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

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  • 2 UKAP'tan yeni atak!
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    Aracı geliştiren Katmerciler, üzerindeki SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'ni üreten ASELSAN ile Malezya’nın önde gelen savunma ve havacılık şirketi DEFTECH arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda UKAP, Asya bölgesinde DEFTECH üzerinden satılacak.

  • 3 UKAP'tan yeni atak!
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    UKAP, güvenlik güçlerinin insansız kara sistemi ihtiyacının karşılanmasında öncü ürünler arasında yer alıyor. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, 20'den fazla platformun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini açıklamıştı.

  • 4 UKAP'tan yeni atak!
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    UKAP, el tipi kumandayla yakın mesafeden yönetilebiliyor. Büyük çanta tipi kumanda cihazı ise daha uzaklara, insanın erişemediği bölgelere öncü kuvvet olarak aracın gönderilmesine imkan sağlıyor. Böylece arkasındaki birliğin ve personelin zarar görmesini engelliyor. Yakından kumanda, uzaktan kumandayla hakim olunamayan, insan görüşünün ya da anında tepki vermenin gerektiği durumlarda kullanılıyor. Bunlara ilave uydu aracılığıyla kontrol seçeneği de bulunuyor. Uydu kontrolü, birden fazla aracın mesafe sınırı olmaksızın kullanılmasına olanak veriyor. 

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  • 5 UKAP'tan yeni atak!
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    Modüler bir yapıya sahip araç ihtiyaca göre kamera donanımıyla keşif ve gözetleme, radarla tehdit tespit, yaralı kurtarma, mayın temizleme, farklı araçların çekilmesi gibi amaçlar için de kullanılabilecek.

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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