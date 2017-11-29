Ukrayna'da organ ticareti davasında 2 Türk doktor dışında herkes serbest kaldı!

Ukrayna'da 7 ay önce organize suç örgütü kurarak organ ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 6 kişiden, 2 Türk doktor dışında hepsi serbest kaldı.



Savcıya göre önemli isimlerinden biri olan Marina Şişenko ifadesinde böbreğini nasıl sattığını anlattı. Türk doktorlarla bağlantısı olmadığını söyleyen Şişenko da tahliye edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, yasadışı organ nakli ameliyatlarının yapıldığı iddia edilen Türkiye'deki hastane ise gönderdiği yazıda operasyonların resmi ve bakanlık onaylı olduğunu bildirdi.

HABERTÜRK, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 7 ay önce düzenlenen operasyonda organ ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Türk doktorlar Yahya Öztel ve Hakan Tarakçıoğlu hakkındaki iddianamenin ayrıntılarına ulaştı.



Kadın Savcı Yulya Diyadyuk'un hazırladığı iddianamede Yahya Öztel'in çete lideri, Hakan Tarakçıoğlu'nun örgütün aktif elemanı olduğu ileri sürüldü. İddianamede Marina Şişenko'nun örgüt için böbrekleri bulduğu, insanları ikna ettiği, Kırılo İvanış'ın ise böbrek satmak isteyenleri bulduğu iddia edildi.

KİLİT İSİM ‘DOKTORLARLA İLGİM YOK'



Savcılığa göre dosyanın en önemli isimlerinden biri Marina Şişenko'ydu. Önce bir hastaya para karşılığında donör olan Şişenko, daha sonra hastalara donör bulmaya başlamış. Türk doktorlarla bir bağının olmadığını söyleyen Şişenko ifadesinde, ‘Kocamı kötü dövmüşlerdi. Hastane masrafları için bankadan kredi çektik. Bu masrafı karşılamak için böbreğimi satmaya karar verdim. İnternet üzerinden Tania adlı birini buldum. Sonra İgor adlı kişiyle irtibata geçtim. Önce Filipinler'e gittim. Suudi Arabistanlı bir kıza böbreğimi verecektim, uyumlu çıkmadı. Döndüm. Sonra İgor vasıtasıyla Ukraynalı bir hasta için İstanbul'a gittim. Otele yerleştirdiler. Otelin restoranında Hakan'la karşılaştım ve Oleksandr isimli bir hastayla tanıştım. Sonra hastanede analizler yapılırken, bizim yanımıza Yahya adlı bir kişi geldi. Oleksandr, bana Yahya'nın kendisinin doktoru olduğunu söyledi. Doktorları bir kez Türkiye'de gördüm. Onlarla bir ilgim yok" dedi. Donör olması karşılığında 13 bin dolar aldığını aktaran Yuşenko, "Daha sonra donör olmak isteyen birkaç kişiyi bulup, Tania, İgor ve Burak adlı kişilere yönlendirdim" diye ifade verdi.

HASTANE "AMELİYATLAR HEP YASAL YAPILDI"



Öztel ve Tarakçıoğlu'nun Türkiye'de gerçekleştirdiği organ nakli ameliyatlarını yaptığı hastanenin yazısı da dava dosyasına girdi. Yazıda, "Sorduğunuz, Vykhrystiuk Serhii, Marina Şişenko, Rusan Serhii isimli kişiler hastanemizde ilgili yasalar doğrultusunda ve Sağlık Bakanlığı denetimi dahilinde böbrek donörü olarak ameliyat edilmişlerdir" denildi. Öztel ve Tarakçıoğlu'nun 2 yılda 9 böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirdikleri belirtildi.

SADECE 2 TÜRK DOKTOR TUTUKLU KALDI



Hazırlanan iddianamede ağır suçlamalarda bulunulan 4 şüpheli serbest bırakıldı. Davada, sadece Türk doktorlar Öztel ve Tarakçıoğlu tutuklu kaldı. 1.5 yıl yapılan telefon dinlemelerinde Türk doktorların, diğer şüphelilerle herhangi bir görüşmesinin olmadığı belirlendi. İddianame, mahkeme tarafından henüz kabul edilmedi.

"BİZİM DONÖRLERLE İLGİMİZ YOK"



Çete lideri olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan doktor Yahya Öztel, avukatı Viktor Dimitrevich aracılığı ile açıklama yaptı. Öztel, "Biz organ naklinde başarılı olunca, ilgi arttı. Ukrayna'daki hastalar Belarus'a giderdi. Türkiye'de başarılı ameliyatlar yapılınca, talep arttı. Ayrıca ben FETÖ örgütü ile ilgili büyükelçiliğe giderek bilgi vermiştim. Ben bilgi verdikten 2 ay sonra bana bu operasyon yapıldı. Bu tesadüf olamaz" dedi.



Yaptıkları tüm ameliyatların yasal olduğunu belirten Doktor Öztel, donörlerle hiç görüşmediğini, bunun da telefon ve iletişim kayıtlarıyla da belirlendiğini söyledi. Türkiye'de donörlerin bir heyet karşısına çıktığını, onaylandıktan sonra operasyonun yapıldığını aktaran Öztel, "Şimdi hasta kendine parayla donör bulmuşsa bu bizim bilgimiz dışında bir olaydır. Biz bilemezdik. Donör bulanlarla bizim hiçbir bağlantımız olmamasına rağmen tutuklu bulunuyoruz" dedi.

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