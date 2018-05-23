Ukrayna'da bahis şirketleriyle bağlantılı organize suç gruplarının futbol karşılaşmalarında şike yaptırdıkları iddiaları üzerine 35 kulübe yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı, 50'den fazla adrese baskın düzenlendi.

Ukrayna polisi, aralarında Avrupa kupalarında mücadele eden takımların da bulunduğu 35 futbol kulübünün bahis piyasasıyla bağlantılı olarak şike yaptığı iddiaları üzerine harekete geçti. Ülkede şikeye karışan suç gruplarının içinde futbol kulüplerinin başkanlarının, futbolcuların, hakemlerin ve teknik direktörlerin de yer aldıkları öne sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, polisin yaklaşık iki yıldır futbolda şike organize ettiğinden şüphelenilen beş suç örgütünü takipte olduğu bilgisini verdi.

Büyük çaplı bahisleri organize eden grupların, futbolculara, hakemlere, kulüp sahiplerine rüşvet vermek yoluyla maçların sonuçlarına etkide bulunarak şike yaptırdıkları iddia ediliyor. İddialarla ilgili Ukrayna'nın 10 farklı ilinde 35 kulübe ve 320 kişiye yönelik soruşturma başlatıldığı, 50'den fazla adreste arama yapıldığı bildirildi. Şike pazarlıklarının yapıldığı iddia edilen bazı görüntüler internette servis edildi.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andrey Pavelko, "Futbola şike karıştıranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı bugün tarihi bir gün" dedi.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Nazar Holodnitskiy ise "Bunlarla yetinmeyeceğiz. Güvenlik güçlerinin bu operasyonları sadece başlangıç" diye konuştu.