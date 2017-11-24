Ukrayna'da vahşice öldürülen Sinan'ın annesi konuştu

Ukrayna’da vahşice öldürülen Türk vatandaşı Dorukhan Sinan Ünal’ın annesi Gülseli Ünal, oğlunun gezmeyi çok sevdiğini ve tatil amaçlı Ukrayna’ya gittiğini söyledi.

Gazete Habertürk’ten Uzay Kesmen'in haberine göre, Ünal, oğlunun “Talha” isimli bir öğrencinin evinde kaldığını söyledi. Denizcilik okuyan Talha’nın turist rehberliği de yaptığını söyleyen anne, telefonunun sürekli kapalı olması nedeniyle Türkiye saatiyle 15 Kasım, saat 23.00’ten sonra oğluyla irtibat kuramadığını anlattı. Günseli Ünal, “Ertesi gün öğleden önce Talha’ya ulaştık, yazıştık. Bizi direkt kestirip attı. Bana, ‘Bize bir şey sormayın. Birkaç gün bende kaldı. Sonrasını bilmiyorum’ dedi. Biz ona tekrar yazdık, sonrasında Talha’yı gözaltına aldılar” dedi.

‘UYKU İLACIYLA BAYILTMIŞLAR’

Anne Ünal cinayetle ilgili öğrendiklerini şöyle anlattı: “Talha’nın yardım istediği 2 Azeri, 1’i kadın 3 Türk var, işin içinde. Polisten aldığımız bilgiye göre, amaçları ilaçla bayıltıp soygun yapmakmış, öldürmek değil. Ellerini ayaklarını bağlamışlar. Benim çocuğum ayılmaya başlayıp direnince önce bacaklarına vurup etkisiz hale getiriyorlar. Sonra kafasına vurdukları darbelerle çocuğumu öldürüyorlar. Cinayet Odessa merkezde bir evde işleniyor. Ev tespit edilmiş durumda, evden kan örnekleri alındı. Götürdükleri arabada bulundu. Basının sayesinde bu kadar çabuk oğlumun katilleri yakalandı. Satanistlerden bahsediliyor. Böyle bir şey yok. Bu uydurma. Cinayet tamamen soygun amacıyla işlenmiş. Katiller, hedef şaşırtmak için satanist semboller kullanmış. Katiller para için cinayeti işlediklerini itiraf etti.”

"TÜRKLERE SALDIRI ARTTI, DESTEK İSTEDİK"

Sinan Dorukhan Ünal’ın ölümünün ardından Türkiye Odessa Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, “Merhum vatandaşımızın ölümüyle ilgili adli süreç yakından takip edilmekte, ilgili yerel makamlardan gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgi alınmaktadır. Özellikle son günlerde Odessa merkezinde vatandaşlarımıza yönelik gasp ve darp olaylarının artması üzerine ilgili yerel güvenlik makamlarıyla vaktiyle temas kurulmuş, vatandaşlarımızın güvenliği konusunda ilave destek talep edilmiştir” denildi.

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