İş-Yaşam

Ukrayna'dan getirdiği koyunlarla ticarete atıldı

21 Ekim 2017 Cumartesi, 12:16:33 AA

Tokat'ın Niksar İlçesi'nde 47 yaşındaki Hayati Sevinç, 7 yıl Ukrayna'da ticaret yaptıktan sonra memleketine döndü. 3 dönümlük arazi içerisinde 300 Romanov cinsi koyun ile üretime başladı. Seviç'in yıllık cirosu 1.5 milyon liraya ulaştı

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    Niksar'da oturan evli ve 3 çocuk babası Hayati Sevinç, 7 yıl önce inşaat sektöründe ticaret yapmak için Ukrayna'ya gitti. Orada 5 yıl kalan Sevinç'in dikkatini, Romanov cinsi koyunlar çekti. Daha sonra memleketine dönen Hayati Sevinç, koyun yetiştiriciliği işine girmeye karar verdi. 

     

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    Ardından Ukranya'dan Romanov cinsi 300 koyun getiren Sevinç, bu koyunları kendine ait 3 dönüm arazide beslemeye başladı. Hayati Sevinç, daha sonra sayıları hızla artan koyunlar için ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Köklüce Köyü'nde 20 dönümlük arazi satın alarak Avrupa standartlarına uygun koyun yetiştirmek amacıyla tesis kurdu. 

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    Sayıları 3 yılda 5 bine ulaşan koyunlar yetiştiricilerden yoğun talep gördü. Piyasanın ihtiyacını karşılamakta zorlanmaya başlayan Sevinç, şu an 20 dönümlük arazide 5 bin 500 metrekare kapalı alanda koyun üretiyor. Türkiye genelinde 30 kente satış yapan Sevinç'in yıllık cirosu 1.5 milyon liraya ulaştı.

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    Hayati Sevinç koyunların tek seferde 3-4 yavru verdiğini ve üreticiler için ekonomik kazanç sağladığını belirterek, "Şu anda Türkiye'de en iyi ticaret kapılarından bir tanesi 'Romanov' üreticiliği" dedi.

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    "PARA KAZANMAYI BİLEN 'ROMANOV' ALIYOR"

    'Romanov' cinsi koyunların 13 ayda iki kez doğum yaptığını söyleyen Hayati Sevinç, şu açıklamalarda bulundu:

     

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Yorumlar 3
  • Misafir 6 saat önce
    Siz çiftlik kurar yatirim yaparsiniz, bir bakmissiniz koyun ithal ederler
  • Misafir 7 saat önce
    Maşaallah
  • Misafir 7 saat önce
    Hayati bey tebrik ederim.
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