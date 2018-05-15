DHA'nın haberine göre; Türkiye Tarım Bakanlığı´ndan geçen ay Kiev´e gelen heyet ile Ukrayanlı yetkililer arasında konuyla ilgili görüşmelerde bulunulmuştu.



Türkiye´den Ukrayna´ya gelen uzmanların ülkedeki sığır eti üretimi üzerindeki devlet kontrolüyle ilgili denetimlerde bulunduğu, ayrıca Türkiye´ye et ihracatı yapmayı planlayan Ukraynalı işletmeleri denetlediği kaydedildi.



Ukrayna´dan Türkiye´ye et ihracatı için gerekli sertifikalar ve standartlarla ilgili onay işlemlerinde de son aşamada olunduğu belirtildi.