Ukrayna'nın doğusunda esir değişimi: Poroşenko karşılamaya gitti!

Ukrayna’da, Kiev yönetimi ve Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında esir değişimi yapıldığı bildirildi.
Donetsk bölgesindeki Mayorsk kontrol kapısında yapılan esir değişimine, Ukraynalı yetkililer ve ayrılıkçıların temsilcileri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerinden oluşan grup eşlik etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun Ukraynalı esirleri karşılamak üzere Donbas’a gittiği bildirildi. Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Serbest kalan 74 Ukraynalı artık evde, ordumuzun kontrolündeki bölgededir.” ifadesini kullandı.
Öte yandan, Üçlü Temas Grubu İnsani Yardım Komisyonu Ukrayna Temsilcisi Viktor Medvedçuk ise Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Rus yanlısı ayrılıkçı 237 tutsağın sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri tarafına teslim edildiğini belirtti.
Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların durdurulması için imzalanan Minsk Anlaşması gereği Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların ellerinde tuttuğu esirleri karşılıklı serbest bırakması gerekiyor. Minsk Anlaşması’nın imzalanmasından sonra belli dönemlerde yapılan esir değişimi uzun süredir yapılmıyordu.
Bir süre önce Belarus’un başkenti Minsk’te toplanan Üçlü Temas Grubu toplantısında tarafların aldığı karar gereği, 14 ay sonra ilk defa değişim yapılmış oldu.
Ukraynalı yetkililer, önceki açıklamalarında, 306 ayrılıkçı esire karşılık 74 Ukraynalı esir formülü üzerinde anlaşıldığını belirtmişti. Söz konusu anlaşmanın sayı bakımından yapılan en büyük değişim olduğu ifade ediliyor.
Ukraynalı esirler gece ülkenin doğusundan uçakla başkent Kiev’e getirilerek aileleriyle buluşturulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.