Ukrayna'da araç kalabalığa daldı: 5 ölü, 6 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir aracın kalabalığa dalması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.





İHA'nın haberine göre, açıklamada, Harhov kentindeki Sumskaya Caddesi'nde saat 20.45'te meydana gelen olayda 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis birimlerinden yapılan açıklamada, araç sürücünün tutuklandığı aktarıldı.

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