Ukrayna’da tutuklanan 2 Türk doktor hâkim karşısına çıktı

Ukrayna’da Türk doktorlar Yahya Öztel ve Hakan Tarakçıoğlu’nun 11 aydır tutuklu yargılandığı organ kaçakçılığı davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ukrayna Başsavcılığı, Kiev Bölge Başsavcılığı’na dosyayla ilgili bir yazı gönderdi. Başsavcılık, Kiev Başsavcısı Vladyslav Gryorenko’nun Türkiye’de organ nakli sırasında babasının ölümü nedeniyle intikam amaçlı baskı kurup kurmadığı iddialarının araştırılmasını istedi. Soruşturma savcısı olmayan Kiev Başsavcısı Vladyslav Gryorenko’nun, babasının Türkiye’de organ nakli sonrası ölümü nedeniyle intikam duygusuyla bu dosyada baskı kurup kurmadığının sorulduğu yazıda, iddialarla ilgili soruşturma başlatılması da istendi.
‘MAĞDURLAR NEREDE?’
Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre duruşmada hâkim, savcıya “Mağdurlar nerede” diye sorunca da ikili arasında ilginç diyalog yaşandı. Savcının “Mağdurların parası yoktu gelemediler ama dilekçe gönderdiler” demesi üzerine hâkim dilekçeleri istedi. Verilen dilekçelerin imzasız ve fotokopi olduğunu gören hâkim aslını isteyince, savcı “Aslı yok, bana maille gönderdiler” cevabını verdi. Savcı “O zaman cep telefonunuzdan gelen maili göstererek kanıtlayın” talebini de karşılamayınca fotokopi dilekçeler kabul edilmedi.
Bu arada geçen hafta yapılan duruşmayı Türk Büyükelçilik görevlisi ve insan hakları komisyonu üyesi de takip etti. Daha önce 3 milyon dolar olan, 300 bin dolara çekilen kefalet ücreti 110 bin dolara indirildi. Önceki duruşmada, dosyada Başsavcı Vladyslav Gryorenko’nun şikâyetçi olduğu ortaya çıkmış, başsavcının babası Sergey Gryorenko’nun Türkiye’de Şubat 2016’da organ nakli sırasında hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Soruşturma savcısının cezaevine gidip doktorlara “Değer verdiğimiz meslektaşım Gryorenko’yu çok üzdünüz. Canınız çok yanacak” dediği öne sürülmüştü.
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