Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kırım’ın ilhakı ile yarımadada kalan Ukrayna askeri gemi ve uçaklarını iade etme önerisine tepki gösterdi.

Groysman, ülkenin doğusunda Donetsk bölgesine yaptığı ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, Putin’in Ukrayna'ya Kırım'da kalan askeri filoyu verme teklifi ile ilgili olarak gazetecilere açıklama yaptı.

Groysman, “Benim karşı bir teklifim var. Filomuzla birlikte Kırım’ı da bize iade edin. Yakın zamanda kabul etmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus basın kuruluşlarının temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, 2014’te Kırım’daki askeri araçları teslim etmeye başladıklarını ifade ederek, “Ukrayna’ya Kırım’da kalan askeri gemi, uçak ve zırhlı araçlarını vermeye hazırız.” demişti.

Ukrayna

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER