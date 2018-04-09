Ukraynalılar kayak için Kayseri'ye akın etti

Kayseri’ye olan ilginin her geçen sezon arttığını kaydeden Radisson Blu Hotel Kayseri Satış ve Pazarlama Direktörü Menderes Karaküçük, Ukraynalı turist sayısında deta bir patlama yaşandığını söyledi.

Kasım 2017'de katıldıkları fuardan sonra gelen turist sayısının üçe katladığını ifade eden Karaküçük, "Fuarda, 150’nin üzerinde acenta ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bunların içinde 4 tanesi Ukrayna’nın en büyük acentaları idi. Bu sezon ‘Kayseri + Kapadokya Kültür Kayağı’ projesi kapsamında, planlanan direk charter uçuşları ile birlikte, daha fazla turisti, şehrimizde misafir etmeyi hedefliyoruz” dedi.



Fuarın ardından, Ukraynalı seyahat acentaları ile görüşmelerin devam ettiğini anlatan Menderes Karaküçük, konuşmasına şöyle devam etti:

“2018 – 2019 Kayak sezonu için Erciyes Kayak Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Murad Cahit Cıngı ile birlikte acentaların yetkilileriyle görüşüyoruz. Gelecek ay içerisinde, bir Fam Trip organize etmek için çalışıyoruz. Ayrıca, bu ay içerisinde, fuarda görüştüğümüz acentalardan birinin yetkilisi, Kayseri’ye gelerek hem tesisleri gezecek, hem de charter operasyonlarını değerlendirecek. Ukrayna’nın Kayseri’ye ilgisi şu an sadece kayak turizmi açısından olsa da, diğer turizm imkanlarına da dikkatlerini çekmekteyiz. Özellikle, Kapadokya + Kayseri turları yapılması konusunda çalışmalarımız sürmekle birlikte, bazı outdoor spor turizmi yapan acentalar da yamaç paraşütü ve downhill bisiklet parkuru gibi imkanlar ile ilgileniyorlar” diye konuştu.



Talep var, ancak direk uçuş olmaması en önemli sorun



Ukrayna’dan Kayseri’ye yoğun ilginin olmasına rağmen, en büyük sorunun ulaşım olduğunun altını çizen Menderes Karaküçük, şunları kaydetti:

“En önemli sorunumuz ulaşım. Bize son derece yakın olan bu ülke ile maalesef ulaşım imkanlarımız kısıtlı ve paket turların kullanamayacağı kadar pahalı. Şu aşamada sadece, İstanbul makul uçak fiyatları ile ulaşılabilir durumdayız. Aktarmalı uçuşlar söz konusu olduğunda, fiyatlar oldukça artıyor. Öbür taraftan, Ukrayna’dan sadece İstanbul Atatürk Havalimanına uçuş olması ve Sabiha Gökçen’den uçuş olmaması da biletleri daha pahalı hale getiriyor. Bazı havayolu şirketlerinin de, Ukrayna uçuşlarının aktarma istasyonu olarak Ankara’yı kullanıp, İstanbul’dan hiçbir seçenek sunmuyor olması Kayseri bölgesine ulaşmayı neredeyse imkansız seviyesinde zorlaştırıyor. Bilindiği üzere Ankara’dan Kayseri’ye karayolunun dışında bir ulaşım imkanı yok. Bu sebeple de, geriye acentaların direk charter uçuşu yapmalarının dışında başka bir şansımız bulunmuyor” şeklinde konuştu.