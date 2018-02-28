Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Türk Telekom’un (TT) hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok. Kusura bakmasınlar, ‘Makyajlama ile faklı işlemler yapılıyor’ diyenler aslında biz farklı işlem yaptığımız için değil, Türkiye’nin gözbebeği olan Türk Telekom’un büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenlerin kamuoyunun kafasını karıştırmak için yaptığı bir işlem” dedi. İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun TT’ye el konulacağına yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Arslan, Oger’in bugüne kadar temettüden aldığı paranın tamamının TT’ye ödediği paraya karşılık gelmediğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı ile ABD’li Open Networking Foundation’ın (ONF) Barcelona’da duyurduğu işbirliğine göre 5G için çözüm sunan açık kaynaklı M-CORD altyapısının saha çalışmaları ilk Türkiye´de yapılacak.

‘OGER, DAHA FAİZİNİ ALMADI’

Arslan, “10-11 yıldır, ödediği paranın daha faizini almış durumda değil, bize ödediği para kadar temettüden para aldı ancak o günden bugüne alması gereken faizi düşünürseniz, bundan sonraki yıllarda elde edeceği gelir çerçevesinde bunu karşılamış olacak” dedi. TT’de ‘makyajlama’ işlemleri yapıldığı yönündeki iddialara da değinen Arslan, “Türk Telekom Borsa’da kote olan şirket. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi gizli, saklı yapmıyor, yapma şansı da yok. Hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok” diye konuştu.

2017’de şirketin neden temettü dağıtmadığını anlatan Arslan, şunları söyledi: “Deniyor ki, ‘Temettü dağıtılırsa, bankaların borcu ödenir’. Benim derdim Otaş’ın borcunu ödeyip ödemediği değil. Önemli olan büyüyerek ileriye yürümesi. Bu anlamda sermayesini büyütme ihtiyacı var.”