Serviscilere sıkı denetim geliyor

Bakan Arslan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Servis araçları hassasiyeti şundan kaynaklanıyor, her ailenin çocuğu kıymetli bizim için de öyle. Çocuklarımızın gençliğin teminatı. Servis araçlarının belli kriterlerini sağlıyor olması gerekiyor. Bakanlık, bakanlığa bağlı ekipleri Milli Eğitim Bakanlığımız denetlemelere devam ediyor. Bu alanda yaptığımız düzenlemeler yeterli mi? Yeterli görüyoruz.

Düzenlemede bir eksiklik varsa, yasa çıkarılması gerekiyorsa çıkarmak gerek. Servis aracı olarak kullanılacak aracın kendisinin şartları yerini getiriyor olması lazım, herhangi bir minibüs aracı alayım servis yapayım olmaz.

İkincisi aracı kullanacak olan servis sürücüsünün birtakım psikoteknik, sürüş teknikleri, öğrencilerle iletişim gibi konularda iyi olması gerekiyor. Hostesler de buna dahil.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK, TRAFİKTEN MENE KADAR GİDEBİLİR

Servis şöförünün çocuk istismarı, uyuşturucu gibi suçlara karışması durumunda, affa uğramış olsa bile onların servis şoförlüğü yapma yetkisi yok. Polis, jandarma neleri denetleyecek, bunlara çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla, okul aile birliği ve velilerimizle çalışıyoruz. Bu haftasonuna kadar bu çalışma bitecek. En önemlisi, denetimde eksiliğin olmaması. İstediğiniz kadar kural koyun, yeterli denetimi yapamıyorsanız olmaz. Bu iş çok önemli bir alan.

Zaten kişisel olarak bir suç varsa uygulanacak ama, servis araçlarıyla ilgili bir sorun varsa, servisten trafikten men edilmesine kadar gidecek.

Denetimler çok daha sıkılaştırılacak. İdare edilmeyecek, tolerans yapılmayacak.

MAVİ BALİNA OYUNU

Bakanlık olarak zararlı içerik bulunduran yayınları kaldırmak gibi çalışmalarımız devam ediyor ama bu oyun kullanıcılar arasında özel linklerle oynanan bir oyun, oyun yöneticisi adı verilen korsanlar yönetiyor. Bu en tehlikeli kısım. Diğer zararlı içerikleri engellediğimiz gibi bunu engelleme şansımız yok. Bunun da cezai müeddiyeleri var. Kullanıcılar bu tip yanlış eylemlerle bildirimlerle karşılaştıklarında bize bildirsinler.

Sağlıklı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. BTK ve İçişleri Bakanlığımız buna karşı alınacak tedbirlere çalışıyorlar. Başlangıçta masum görünen ve günün sonunda gençlermize zarar veren oyunları kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz. Biz zaten gereğini yapıyoruz ama sizin aracılığınızla yeniden uyaralım. Zararlı içerikli yayınları BTK olarak durdurabiliyoruz ama böyle özel linklerle çalışan oyunlara birşey yapamıyoruz. Üzerinde çalışıyoruz. BTK ve emniyet uzmanları çalışma yapıyor.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI

Havacılık sektörü özellikle son 15 yıldır çok mesafe kaydetti. Dünyadaki büyümeler yüzde 5 ve 6'lardeyken bizde yüzde 15 seviyesindeydi. Yılda ortalama 35 milyon iç hat dış yolcu seyahat ediyorken 180 milyona geldik. Bunun da üzerine çıkacağız.

Dünya havacılığına hizmet edecek oradan da ülkemize katma değer sağlayacak bir havalimanına sahip olmalıyız dedik. İnşaatta yüzde 65 ilerleme sağlamış durumdayız ve 30 binin üzerinde çalışan, 3 binin üzerinde ağır makina var. Pistlerde çalışmalar hızlandı, uçuşlara uçak inilebilir hale geldi.

İki pistte çalışmalar devam ediyor. Her bir pistin yanında yedek bir pist var ve onun yanında da üçüncü bir pist daha var. Her bir pist 3 pistten oluşyor. İki tanesi bitmek üzere. 90 milyon yolcuya hizmete eden kısmını 29 Ekim 2018'de açmış olacağız. 2023'de ise 200 milyon yolcuya hizmete edecek, 6 ayrı pistle hizmet veriyor olacağız.

200 MİLYON YOLCUYA HİZMET

Havadan bakınca 18 tane pist varmış gibi göreceksiniz. Peki ne getirecek? Atatürk Havalimanı'nda yılda 60 milyona hizmet ederken, burada 200 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. A180 dediğimiz dünyanın en büyük uçaklarının 4 tanesini aynı anda ağırlayabileceğiz. İnsanlar Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Asya'ya rahat rahat uçabilecek.

Başlangıçta 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız. İstihdam seferberliğinin olduğu bir dönemdeyiz, 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağladık bugüne kadar. 2023'te ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Yan sektöre de aynı şekilde katkı sağlayacak.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

Dünyanın ikinci denize yapılmış havalimanı Ordu-Giresun'du şimdi ikincisi olan Rize Artvin Havalimanı'na başladık. İşimiz zor denizi dolduracağız ama 2020'de bu havalimanını da hizmete sokacağız. Gürcistan'tan Batum'dan da Rize-Artvin'e gelenler olacak. Turizm açısından da gelen turist kolay bir şekilde gezmek istediği yere erişmek ve kolay bir şekilde dönmek ister. Turist açısından da çok önemli bir destinasyon olacak.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul ülkemiz için ve dünya için de önemli bir proje. Bir İstanbul düşünün ki içinden deniz geçen tek kent... Miraslarımız, inanç ve kültür anlamında çok değerimiz var. Bunların tehlikeye maruz kalmaması... Petrol tankerleri boğazdan geçerken patlama riskine karşın İstanbul Boğazı'nı korumak adına Karadeniz ve Marmara üzerinden bir kanal yapmak istedik. Son geldiğimiz noktada ihale yaptık firmayı belirledik. Çalışmalara başladık.

Uzmanlarımız ve öğretim üyelerimizle çalışıyoruz. İstanbul'un tatlı su kaynaklarının Trakya'da olduğunu düşünürsek onlara da zarar vermeden sondajlar yapıyoruz. Zemine yönelik ve tatlı su akışkanlığı için tatlı su sondajları yapılacak. Bu etütün sonuna göre, yapımı ve finansal modelleri de uygulamaya başlayacağız. Çıkan malzeme var, toprak taş gibi... Toprağın bir kısmı tarım arazilerine ve üçüncü havalimanının yanındaki yerlere doldurulacak. Suni adalar da yapacağız Marmara'ya. Ülkemize gelir elde edecek losjistik merkezleri olacak.

FİLYOS LİMANI

İstanbul'daki limanları düşünürseniz liman ihtiyacı var, yeni limanı da İstanbul gibi bir tarihi yerde yapamayacağımıza göre, hat liman denilen yerleri seçtik. En yakını da Karadeniz'de Filyos denilen var. Orada çalışmalara başladık. Filyos Endüstri Bölgesi de kuruluyor. Amacımız, Filyos Limanı üzerinden Anadolu'ya Doğu'ya Güney'e gönderebilmek... Büyük bir liman, hat liman dediğimiz bir liman. Biz özellikle Filyos'da demiryolu bağlantısı da yapmış olacağız. Tüneller ve bölünmüş yollarla çok ciddi bir üretim olacak. Çok büyük bir lojistik üssü olacak.

TEKNELERDE TÜRK BAYRAĞI

Biz bu düzenlemeyi yaparken kıyılarımızda yabancı bayrak taşıyan teknelere özel yaptık. Yılbaşından bu yana, 4 bin 608 tekne Türk bayrağına geçmiş durumda. Özellikle bu yaz birçok insanımız Türk bayrağını gördükleri için bize teşekkür ettiler. Sadece sigorta bedeli üzerinde yüzde 1 KDV alıyoruz. Başvuru anından itibaren, hemen teşvik sağlıyoruz ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından işlemleri başlatıyoruz.

Yaklaşık 25-26 tane tekne var ki... Bize başvurmuşlar ama başvuru süresini beklemeden Türk bayrağı çekip işlem yapmasak da olur diye işlem yapmadılar. Ya özel sebepleri oldular ya da unuttular ama onlara da gerekli uyarıları yaptık. Hedeflediğimiz 5 bin 500 Türk bayraklı tekne.

UZAY AJANSI KURULUYOR

Bunun ajans seviyesine gelmesi çok önemli. Hazırlıklarımızı belli bir mesafeye getiridik. TÜRKSAT'la elde ettiğimiz bir alan var ama uzayda da uydu üretip, astronat göndermek adına bu ajans çok işimize yarayacak diye düşünüyorum.

ahmet arslan

okul servisi

servislere denetim