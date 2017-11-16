Bakan Arslan, Karadağ Ulaştırma Bakanı ile görüştü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karadağ Ulaştırma Bakanı Osman Nurkoviç ile görüştü.
Burada yaptığı konuşmada Arslan, konuk bakan ile iki ülkenin ulaştırma alanında yapabileceği iş birlikleri masaya yatırdıklarını bildirdi.
AA'nın haberine göre, iki ülkenin coğrafi konumları itibarıyla ciddi fırsatlar sunduğunu vurgulayan Arslan, "Türkiye Avrupa ve Asya arasında köprü konumuyla ulaştırma anlamında, Karadağ da bulunduğu konum itibarıyla taşımacılık alanında önemli fırsatlar sunuyor. İki ülkenin coğrafi konumlarının birbirini tamamlaması adına bizim bakanlıklarımızın yapabileceği iş birliği çok önemli." dedi.
Arslan, Türkiye ve Karadağ'da ulaştırmayla ilgili yapılabilecek çalışmaları da istişare ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Her iki bakanlıkta çalışma grupları oluşturmayı kararlaştırdık. İki bakanlığın bütün iştigal alanlarıyla ilgili oluşturulacak çalışma grupları bir araya gelecekler, bütün sektörlerde yapabileceğimiz iş birliği ve anlaşmaları masaya yatıracağız. Buna karayolu, denizyolu taşımacılığı, intermodal taşımacılık dahil olmak üzere iş birliği yapacağımız alanları ortaya koyduk."
"HAVA TAŞIMACILIĞININ ARTMASI İKİ ÜLKENİN ULAŞTIRMAYA BAĞLI İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRECEK"
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de bulunan Karadağ vatandaşları ve öğrencileri düşündüğümüzde ciddi bir hava taşımacılığı var. Bunun daha da artması iki ülkenin ulaştırmaya bağlı ilişkilerini geliştirmeye fayda sağlayacak. Ayrıca Karadağ'a yapılacak yatırımlar iki ülkenin ekonomisine katkı sunacak."
"KARADAĞ'DA YAKLAŞIK 50 TÜRK ŞİRKETİ BULUNUYOR"
Karadağ Ulaştırma Bakanı Nurkoviç de Türkiye ile ikili ilişkilerden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Türkiye'de Karadağ'dan 250-300 öğrencinin bulunduğunu bildiren Nurkoviç, öğrencilerin, aldıkları eğitimle iki ülke arasında elçi gibi olduklarını ve Türkiye ve Karadağ arasındaki bağı güçlendirdiklerini ifade etti.
Nurkoviç, Karadağ'da yaklaşık 50 Türk şirketinin bulunduğunu aktararak, "Şirketleriniz bin kişiye iş vererek Karadağ'ın kalkınmasına katkı sunup ve istihdama fayda sağlıyor." dedi.
Türkiye ile ikili ilişkileri daha yüksek seviyeye taşıyabileceklerini vurgulayan Nurkoviç, otoyolu, demiryolu ve havayolu konusunda her şeyi değerlendirip ikili ilişkilere hazır olduklarını kaydetti.
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