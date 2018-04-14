ULEB Avrupa Kupası'nda temsilcimiz Darüşşafaka, final serisinin ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı. Kupanın kazanılmasında en büyük pay sahibi isim Scottie Wilbekin de finallerin en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun MVP'si olmayı başaran, tarihsel bir performansla takımını finale kadar taşıyan Wilbekin, Lokomotiv Kuban'a karşı ilk maçta 24, ikinci maçta ise 28 sayıyla oynadı ve takımının şampiyonluğuna da büyük katkı sağladı.

Wilbekin, final serisindeki performansıyla da 7DAYS EuroCup'ta finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

NORMAL SEZONUN DA EN İYİSİYDİ!

ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP), Darüşşafaka'dan ABD'li basketbolcu Scottie Wilbekin olmuştu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Darüşşafaka'nın A Grubu'nda lider olarak Top 16 turuna yükselmesinde önemli rol oynayan Wilbekin'in 10 haftalık normal sezonun MVP'si seçildiği bildirilmişti.

Darüşşafaka'nın 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladığı normal sezonda 7 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki Wilbekin, 19 sayı, 5,1 asist ve 1,7 top çalma ortalamaları tutturmuştu.

Maç başına 20,4 verimlilik puanı elde eden ABD'li oyun kurucu, ligde bu alanda üçüncü sırada bulunmuştu.