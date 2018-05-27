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Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin temini için faaliyet gösteren Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), geçen yıl yoğun bir teslimat programı izledi.

Envantere dahil edilen yeni ürünlerle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetleri artırıldı, güncel tahditlere karşı yeni donanımlar kullanıma sunuldu. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve üretilen bir dizi ürün de güvenlik güçlerinin envanterine girmeye başladı.

iŞTE O YENİ ÜRÜNLER