Yılbaşında hangi ülke ne yiyor?

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Fransa

Reveillon aslında Fransızların yılbaşı yemeğine verdikleri isimdir ve Fransızca 'uyanık' demektir. Yılbaşı gecesi kimse uyumadığı için bu isim verilmiş. Bu arada Fransızlar da İtalyanlar gibi yılbaşında deniz ürünleri tüketiyor.