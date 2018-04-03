Ülkem Güçsav'ın adı dolandırırcılık ve yurt dışına kaçtığı iddialarıyla anılıyor. Ülkem Güçsav'ın yatırım gerekçesiyle 20 milyon lira topladığı alacaklıları tarafından icraya verildi. Eve icra gelince de eşi tarafından tek celsede boşanan Ülkem Güçsav'ın iki kez intihar girişminde bulunduğu iddia ediliyor. So olarak yurt dışı yasağı konulan Ülkem Güçsav'ın yasaktan saatler önce Miami'ye gittiği belirtiliyor.

ÜLKEM GÜÇSAV KİMDİR?

Ülkem Güçsav, Işıl Reçber'den Siren Ertan'a, Demet Akalın'a kadar iş, sosyete ve sanat dünyasından birçok kişinin evini dekore ederek ününe ün kattı. Ülkem Güçsav, Akfen Holding’in CEO’su Süha Güçsav'ın eski eşidir. Ülkem Güçsav, bir çocuk annesidir. Güçsav, Beykoz Konakları’ndaki evde yaşıyor. Ülkem Güçsav hakkında, çıkan iddialar sonrası soruşturma açıldı ve evine haciz gitti. Olayın öğrenilmesinin ardından eşinden boşanmak zorunda kalan Ülkem Güçsav, iki kez intihar girişiminde bulundu. Son olarak geçen hafta cuma günü hakkında yurt dışı yasağı konulmadan bir kaç saat önce ABD'ye gittiği belirtiliyor.

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