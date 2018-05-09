Ülker Bisküvi ilk çeyreği 122 milyon net kârla tamamladı

Geçen yılı ciro ve kârlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ilk çeyrek atıştırmalık faaliyetleri ile ilgili cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.1 artışla 1.4 milyar TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Ülker Bisküvi’nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı ilk çeyreğinde 213 milyon TL olarak gerçekleşerek 2017’nin aynı dönemine göre artışını sürdürdü. Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 2018 yılı ilk çeyreğinde 122 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ülker Bisküvi’ninilk çeyrekte hedeflediği FAVÖK oranının üzerine çıktığına dikkat çeken Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, şirketin performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğumuz yatırımlarda oluşturduğumuz maliyet ve ürün sinerjileri, faaliyetlerimizdeki güçlü performans ve yıllardır sürdüğümüz etkin maliyet kontrolü konusundaki hassasiyetlerimiz şirketimizin FAVÖK oranının ilk defa hedeflediğimiz yüzde 15 seviyesinin de üzerine çıkarak yüzde 15,2 olarak gerçekleşmesini sağladı. Türkiye ve yurtdışındaki yatırımlar, sinerji yaratarak, verimliliğini artırarak, pazar ve marka gücü ile kârlılığımızı geliştirme potansiyelimiz sürüyor."