Ülker'den kar ve ciro rekoru

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2017 finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.
Geçen yıl satışlarını yüzde 14,7 artırarak 4,8 milyar TL'ye, net dönem karını yüzde 51,6 yükselterek 431 milyon TL'ye çıkaran Ülker, böylece tarihinin en yüksek ciro ve net karını gerçekleştirdi.
Ülker, 2017 yıl sonu itibarıyla Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) ise yüzde 22 artışla 701,4 milyon TL’ye ulaştırarak yüzde 14,6'lık bir marjla yeni bir rekora imza attı.
"2018 YILINDA DA ÇİFT HANELİ BÜYÜME RAKAMLARI İLE DEVAM EDECEĞİZ"
Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, şirketin 2017 yılında da hem Türkiye hem de yurt dışı operasyonlarında istikrarlı bir şekilde 5 senedir süren büyümesinde en yüksek rakama ulaştığını ifade etti.
Geçen yıl Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya bölgesinde büyüme stratejileri çerçevesinde, Kazakistan Hamle fabrikası ve United Biscuits ürünlerinin Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarına sahip UI Mena B.V. şirketinin yüzde 100 hissesini satın aldıklarını hatırlatan Tütüncü, böylece Ülker'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarındaki konumunu güçlendirme, operasyonlarının konsolidasyonu, pazar paylarının artışı ve bölgede Ülker olarak yerel bir üretim üssü olma hedefi için önemli bir adımı tamamladıklarını dile getirdi.
Tütüncü, dünyanın en önemli premium çikolata markalarından biri olan Godiva'nın yeni market serisini Türkiye'de üretmeye başlayarak, 8 bini aşkın perakende noktasının raflarında tüketicilerle buluşturduklarını belirterek, "Godiva yeni market serisinin Orta Doğu pazarlarımızda lansmanlarını gerçekleştirdik. Aynı zamanda 2017 yılında Godiva'yı Türkiye'den başta İngiltere ve Avrupa olmak üzere dünyaya ihraç etmeye başladık." görüşlerini aktardı.
Ülker'in Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Kazakistan fabrikalarında pladis ve Godiva şirketlerinin markalarını üreterek Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ile onların erişemediği global dünyaya ihracatını yaptıklarını anlatan Tütüncü, bu büyüyen ve gelişen coğrafyalardaki potansiyeli değerlendirerek, global, bölgesel ve yerel markalarıyla sinerji yaratarak bu bölgelerdeki pazarlarda ya birinci ya da birinciliğe en yakın büyüklüklere sahip olarak çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.
Mehmet Tütüncü, Ülker'in Türkiye bünyesindeki inovasyon merkezlerini kullanarak, yüksek teknolojiye sahip üretim merkezlerindeki verimli üretim teknikleri ile rekabet güçlerini, satış ve karlılıklarını artırdıklarını bildirdi.
"Tüm bunlar Ülker için yarım milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli, Türkiye'den global ölçekte dağıtım, satış ve yeni inovasyonlar demek" ifadelerini kullanan Tütüncü, Türkiye'de organize perakende kanallarıyla stratejik iş birlikleri geliştirirken, tüketicilerine, distribütörlerine ürünleriyle değer katmaya devam ettiklerini belirtti.
Tütüncü, "Ülker Bisküvi olarak, sürdürülebilir karlı büyüme potansiyelinin, 2018 yılında da çift haneli büyüme rakamları ile devam edeceğine eminim. Ülker Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da, global, bölgesel ve yerel markaları, fabrikaları ve kendi satış teşkilatı ile birçok ülkede pazar lideri ve önemli bir oyuncu olmayı sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.
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