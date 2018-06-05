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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün elinden mazbatasını alan Koç, Fenerbahçeli taraftarların "Sana aşığız, ille de sen" tezahüratlarına, "Ben de size aşığım, ne derlerse desinler. Annem şaşırdı, söyledikleriniz duyunca. Alışacak o da."