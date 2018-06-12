Ullensaker / Kisa - Bryne düellosu

Norveç NM Kupası 4.Tur maçında Ullensaker / Kisa ile Bryne, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Ev sahibi Ullensaker / Kisa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bryne, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 430 kodlu maçı oynayanlar; Ullensaker / Kisa galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Bryne galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Ullensaker / Kisa son hafta oynanan Kongsvinger maçında 2-3 kazandı.

Bryne, Fredrikstad karşılaşmaında 3-1 kazandı.