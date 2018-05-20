Ullensaker / Kisa - Notodden maç önü

Norveç 1.Lig maçında Ullensaker / Kisa ile Notodden, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Ullensaker / Kisa 15 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Notodden 10 puanda ve 6. sırada. Ullensaker / Kisa, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Notodden, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 491 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ullensaker / Kisa kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Notodden sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ullensaker / Kisa önceki hafta Notodden mücadelesinde 2-0 kazandı.

Notodden ise Ullensaker / Kisa karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Ullensaker / Kisa, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 7 gol yedi.

Notodden ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Notodden, 8 gol atarken 6 gol yedi.