Ullensaker / Kisa - Sandnes maçı heyecanı

Norveç 1.Lig maçında Ullensaker / Kisa ile Sandnes, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Ullensaker / Kisa 21 puanla 5. sırada, Sandnes 18 puanla 8. sırada bulunuyor. Ullensaker / Kisa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sandnes, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 234 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ullensaker / Kisa kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Sandnes sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Ullensaker / Kisa önceki hafta Sandnes mücadelesinde 1-0 kazandı.

Sandnes ise Ullensaker / Kisa maçında 1-0 yenildi.

Ullensaker / Kisa, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 11 gol yedi.

Sandnes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sandnes, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.