Ullensaker / Kisa - Tromsdalen maçı ne zaman?

Ullensaker / Kisa ve Tromsdalen, 03 Haziran 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Ullensaker / Kisa 15 puanla 7. sırada, Tromsdalen 9 puanla 14. sırada bulunuyor. Ullensaker / Kisa, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tromsdalen, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 354 kodlu maçı oynayanlar; Ullensaker / Kisa galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.50, Tromsdalen galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Ullensaker / Kisa son haftadaki Levanger müsabasında 2-0 yenildi.

Tromsdalen, Kongsvinger karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ullensaker / Kisa, 10 gol attı ve 9 gol yedi.

Tromsdalen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tromsdalen, 5 gol atarken 9 gol yedi.