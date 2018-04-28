Ullensaker / Kisa - Viking maç önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Ullensaker / Kisa, 29 Nisan 2018 Pazar günü Viking takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Ullensaker / Kisa 8 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Viking 9 puanda ve 4. sırada. Ullensaker / Kisa, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Viking, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 501. İddaa'da Ullensaker / Kisa kazanır 2.70, berabere biter 3.20, Viking kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Ullensaker / Kisa önceki hafta Eidsvold TF mücadelesinde 2-4 kazandı.

Viking ise Ullensaker / Kisa karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Ullensaker / Kisa, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Viking ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Viking, 4 gol atarken 0 gol yedi.