Ullensaker / Kisa - Viking maç önü

Norveç 1.Lig maçında Ullensaker / Kisa ile Viking, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 8 puanlı Ullensaker / Kisa 5. sırada bulunuyor, Viking 9 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Ullensaker / Kisa, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Viking, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 501 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ullensaker / Kisa kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Viking sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Ullensaker / Kisa önceki hafta Eidsvold TF mücadelesinde 2-4 kazandı.

Viking ise Ullensaker / Kisa karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ullensaker / Kisa, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Viking ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Viking, 4 gol atarken 0 gol yedi.